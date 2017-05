Pub

Uma cirurgia de extração de hérnia com uma técnica "minimamente invasiva guiada por navegação" foi realizada ontem, pela primeira vez Portugal, numa unidade de saúde em Coimbra

"Foi realizada hoje [ontem], no Spine Center, em Coimbra, uma extração de uma hérnia discal por via extra foraminal guiada por navegação", anunciou o estabelecimento em comunicado.

A nova técnica permite "retirar a hérnia discal que comprimia a raiz nervosa de um doente, por via minimamente invasiva guiada por navegação", sublinha o Centro.

"Nunca antes realizado" no nosso país, o método permite fazer "uma incisão de reduzidíssimas dimensões, localizar perfeitamente o nível e fazer uma progressão até à hérnia por fora da coluna entrando pelo 'foramen' [orifício], afastando as estruturas nervosas e retirando a hérnia de disco", acrescenta.

"Com esta técnica não há sequer necessidade de entrarmos dentro do canal vertebral, dado que é uma abordagem diferente da coluna vertebral feita por via postero-lateral", salienta Luís Teixeira, cirurgião que conduziu o processo.

A cirurgia, que assegura "alto rigor e elevada segurança", além de não deixar "fibrose dentro do canal", não necessita de manipulação das "estruturas nervosas que existem dentro do canal vertebral", sendo, por isso "vantajosa", destaca o especialista, citado pelo Spine Center.

"Estamos a falar de um paciente poder ter alta em menos de 24 horas após a cirurgia e recuperar toda a sua atividade profissional em menos de um mês", conclui Luís Teixeira.

O Spine Center estuda e trata "diversas patologias da coluna vertebral".

