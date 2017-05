Pub

Oeiras é o primeiro concelho do país a ter um protocolo com os bombeiros para disponibilizar um serviço de ambulância para socorro animal.

O primeiro serviço de ambulância 24 horas para socorro animal vai ser lançado este sábado, na Feira Animal, no Jardim Municipal de Oeiras. Oeiras passa agora a ser o primeiro concelho do país a ter um protocolo com os bombeiros para disponibilizar um serviço de ambulância para transportar animais em situação de emergência.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia