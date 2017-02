O vídeo que a Shell fez há 26 anos a alertar contra alterações climáticas

Pub

"Para enfrentar a ameaça do aquecimento global de forma realista, o futuro precisa de ser diferente". O alerta era da petrolífera Shell em 1991

A petrolífera Shell fez um vídeo no início dos anos 90 que já alertava para os riscos das alterações climáticas. O vídeo, com o título Climate of Concern (Clima de Preocupação), tinha 28 minutos e chamava a atenção para a necessidade "de tomar medidas de imediato, porque apesar de o aquecimento da terra não poder ainda ser comprovado de forma cabal, muito acham que esperar até confirmá-lo pode ser irresponsável".

O vídeo, que foi feito para ser mostrado em universidades e escolas, foi redescoberto agora pelo site holandês The Correspondent e partilhado pelo jornal online com o The Guardian. O jornal britânico nota que esta é a mesma empresa que em 2015 terá gasto mais de 22 milhões de dólares a fazer lobby contra as políticas para combater as alterações climáticas, nomeadamente contra o esforço da União Europeia para estabelecer metas mais ambiciosas de utilização de energias renováveis.

As previsões apresentadas no vídeo provaram até agora ser certeiras, ao nível da subida das temperaturas médias e do nível das águas do mar.

O ambientalista norte-americano Bill McKibben, citado pelo jornal britânico, considera que "o facto de a Shell compreender tudo isto em 1991", e de um quarto de século depois estar envolvida na exploração de petróleo no Ártico, "diz-nos tudo o que precisamos de saber sobre a ética corporativa ds indústria das energias fósseis".

Um porta-voz da empresa salienta que a posição da Shell sobre as alterações climáticas é bem conhecida e passa por "reconhecer os desafios climáticos e o papel da energia numa qualidade de vida decente".

