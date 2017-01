Pub

Na lista dos dez maiores youtubers nacionais há dois com mais de três milhões de subscritores

1º SirKazzio Tem 3 888 132 subscritores. Os seus vídeos têm mais de 736 milhões de visualizações.

2º Fer0m0nas Com 3 227 551 subscritores, é o segundo classificado do ranking. Os seus vídeos têm mais de 515 milhões de visualizações.

3º D4rkFrame É, para já, a medalha de bronze, com 1 260 844 subscritores. Já conseguiu que os seus vídeos fossem vistos mais de 157 milhões de vezes.

4º Wuant Com 1 146 763 subscritores, anda perto do pódio. Os seus vídeos já levam mais de 238 milhões de visualizações.

5º Tubalatudo Está abaixo de um milhão de subscritores: 750 300. Os seus vídeos foram vistos cerca de 90 milhões de vezes.

6º DrM4ster Com 683 242 subscritores, é o sexto classificado do ranking. Os seus vídeos têm mais de 45 milhões de visualizações.

7º Mr Nikki 681 370 subscritores e 62 milhões de visualizações.

8º Balavala Com 637 981 subscritores, ocupa o oitavo lugar da lista. Os seus vídeos já foram vistos 55 milhões de vezes.

9º Cristiano Ronaldo Pode ser o melhor do mundo dentro de campo, pode ser o desportista mais bem pago do mundo, mas no YouTube está longe de ser rei. Tem 617 017 subscritores. Os seus vídeos, de natureza diferente, já foram vistos 58 milhões devezes.

10º Nuno Agonia Com 491 560 subscritores, fecha a lista dos dez youtubers mais influentes de Portugal. Os seus vídeos já foram vistos 56 milhões de vezes.

Nota: Estes números estão atualizados com data de 12 de janeiro de 2017.

Fonte: Socialblade.com