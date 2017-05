Pub

Uns têm fé, outros não. Mas uns e outros aceitaram assumir publicamente o que é ser católico no mundo de hoje e o que pensam deste Papa. O Papa que é criticado por alguns dentro do Vaticano, que já criticou católicos, que dizem ser, mas que não vivem segundo o Evangelho, mas que é muito elogiado pelos não crentes

Mário Cordeiro, pediatra

"O Papa representa uma lufada de ar fresco numa instituição que tem um papel incontornável, quer na moral e nos valores que fundamentam a sociedade, quer no desempenho «no terreno»", diz Mário Cordeiro. Para o pediatra, Francisco "recuperou a moral de Cristo: humildade, frugalidade, desprezo pela arrogância, horror aos "vendilhões do templo", solidariedade". É um "homem de afetos", com quem "apetecia jantar e conversar".

Ana Sofia Carvalho, diretora do Instituto de Bioética

Ana Sofia Carvalho considera que Francisco "revisita dois caminhos essenciais: a capacidade de perdoar e a disponibilidade para ajudar os mais vulneráveis". Quando falamos do Papa, "além de celebrarmos a misericórdia e a solidariedade, teremos de apreciar o seu excelente uso; é um homem que nos acrescenta e, ao convocar-nos para o perdão e a ajuda, nos ajuda a acrescentar ao "eu" e ao "outro".

Guilherme d'Oliveira Martins, jurista e administrador da Gulbenkian

Guilherme d"Oliveira Martins considera que o Papa Francisco é "a voz que fazia falta". É "um dom divino que nos desafia a todos, cristãos e não cristãos, para a compreensão de que a dignidade humana está em primeiro lugar, custe o que custar!" Faz parte da "profecia de paz, de coragem e de renovação" do Papa João XXIII, que "profetizou uma Igreja global para todos os continentes e não apenas centrada na Europa".

Luís Filipe Castro Mendes, ministro da Cultura

"O Papa Francisco é um homem de grande coragem, um dos grandes modernizadores da Igreja. Evidentemente o grande modernizador da Igreja foi o Papa João XXIII, mas o Papa Francisco está a ser uma voz de modernidade, de progresso, de denúncia das injustiças e de abertura em relação ao mundo moderno", considera Luís Castro Mendes. Por isso, refere o ministro da Cultura, "não sendo católico, tenho uma admiração imensa pelo Papa Francisco".

Maria do Rosário Gama, presidente da associação APRe!

Para a presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados em Portugal, defende que o Papa Francisco "veio dar uma dinâmica nova à igreja". "O Papa Francisco apresenta preocupações que defendem a justiça perante os pobres" e a igualdade, afirma. "As diferenças relativamente aos papas anteriores são notórias, o Papa Francisco é um Papa mais popular e a sua aceitação é quase unânime em relação aos seus antecessores", defende.

Mário de Carvalho, escritor

O autor de Fantasia para Dois Coronéis e Uma Piscina não é crente. "Há dias em que sou mais agnóstico e dias em que sou mais ateu", diz a rir. "O Papa Francisco é indiscutivelmente uma personalidade simpática. Vejo que é muito apreciado por católicos e por não crentes. Até agora não causou nenhuma razão de incomodidade." O escritor destaca ainda a capacidade do pontífice em construir pontes: "Parece uma pessoa consensual e que pode contribuir para o diálogo entre posicionamentos eventualmente conflituantes."

Maria Teresa Horta, escritora

"É inusitado encontrar um Papa com uma posição aparentemente tão aberta como a dele", afirma a autora de Novas Cartas Portuguesas. "Se acreditasse que a Igreja quer alterar alguma coisa a sério era mudar a posição da mulher na Igreja, a forma de encarar os assuntos que dizem respeito às mulheres. Ele mudou realmente muita coisa, e admiro isso, mas causa-me muita desconfiança que tudo o que diga respeito às mulheres esteja na mesma. A mulher não pode oficiar, não pode ser padre, não pode ser nada. O que mudou? Nada", conclui.

Graça Morais, artista plástica

O Papa Francisco representa o melhor que há no ser humano. É um exemplo de inteligência, autenticidade, simplicidade, bondade, compaixão, firmeza, coragem em denunciar situações graves e injustas na política e na Igreja. Com ele sinto-me mais protegida e mais forte, porque a sua força e o seu amor enchem o mundo de esperança.

José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

José Cesário considera que o Papa Francisco tem "desempenhado um papel fantástico", desde que assumiu o pontificado, em 2013. "É uma personalidade admirável, um verdadeiro humanista", destaca, acrescentando que o pontífice devolveu à Igreja Católica "um papel de atração de jovens e de muitas pessoas que até aqui estavam relativamente indiferentes para o fenómeno religioso".

Rui Alves Pereira, advogado

Sou católico desde que me recordo de ser gente. Fui catequista durante muitos anos da minha infância. No entanto, confesso que não consigo responder à pergunta. Não consigo, pois não tenho adjetivos e palavras suficientes para falar sobre o nosso Papa Francisco. Apenas um Senhor e um Santo que respira igualdade e dignidade humana e que está a contribuir para a união e a aproximação dos católicos.