A informação é a melhor forma de prevenção. A psicóloga Bárbara Ramos Dias explica como deve atuar.

1. Falar com os jovens

- Alerte-os sobre os riscos de adicionar desconhecidos nas redes sociais.

- Explique aos seus filhos os perigos destes jogos virtuais e garanta-lhes que as ameaças não se vão concretizar. É importante esclarecer dúvidas e criar um clima de confiança para que eles falem abertamente consigo caso precisem de ajuda.

2. Ficar alerta

- Às mudanças de comportamento do jovem e aos sinais de ansiedade e medo. Pode acontecer isolamento, afastamento dos amigos, mudança de hábitos alimentares, desmotivação na escola e desinteresse por outras atividades, pesadelos.

- Ao corpo do jovem. Procure marcas nos braços e nas pernas. Fique atento se ele usar sempre calças e manga comprida em dias de calor.

3. Controlar

Reforce a supervisão e monitorização da atividade do jovem na internet e nas redes sociais. Tenha atenção se ele esconder constantemente o seu telefone.

4. Denunciar

Em caso de suspeita de que o jovem está a participar no jogo contacte as autoridades e peça ajuda aos especialistas.

Saiba mais:

A "Baleia Azul" é um jogo online que terá surgido na Rússia e tem sido responsabilizado pelo suicídio (ou pelo menos a sua tentativa) de vários jovens em países como o Brasil, França, Inglaterra, Roménia e Espanha. Os alvos são sobretudo adolescentes e jovens que recebem uma mensagem nas redes sociais que é uma intimação a participar no jogo: "Podem dizer-lhes que sabem onde eles moram e que se eles não participarem no jogo e não cumprirem as ordens algo mau vai acontecer, como por exemplo vão matar os pais deles", explica ao DN a psicóloga Bárbara Ramos Dias. Durante o jogo, os participantes devem obedecer cegamente a um curador que os obriga a mutilarem-se e cumprirem tarefas como ouvir músicas psicadélicas, ver filmes de terror o dia inteiro e não falar com ninguém. A última das 50 etapas do jogo é geralmente o suicídio.