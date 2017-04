Pub

As férias pascais trazem milhares de turistas ao Porto, com a hotelaria a registar taxas de ocupação quase ao 100%. Nas ruas encontram-se turistas de todo o mundo

A viagem da família francesa ao Porto foi por acaso. Eric vai participar na Madeira Island Ultra Trial, uma prova de atletismo por trilhos montanhosos que decorre na próxima semana, e planeou a viagem com escala em Portugal Continental. "Vamos para o Funchal e por uma questão de voos acabamos por ficar uns dias aqui no Porto", conta o francês, residente na região de Marselha, que está em Portugal com a mulher e as três filhas ainda crianças. "Mas queríamos vir a Portugal, onde nunca estivemos, e o Porto pareceu ser uma boa opção para a primeira vez no país."É um dos milhares de exemplos que, por estes dias, se pode encontrar na cidade de mapa e máquina fotográfica na mão.

A família não delineou nenhum programa especial. "Queremos descobrir. Não planeamos nada a não ser o alojamento. Queremos ver a cidade, ver como as pessoas vivem e conhecer sítios", explica Eric, realçando a boa relação entre os dois povos. "No avião deu para perceber que vinham franceses e portugueses que vivem em França."

Andoni e Leire já passaram por Lisboa, mas a sua viagem começou em Pamplona. "Fizemos até Madrid de comboio e depois de avião até Lisboa", conta Andoni. A escolha de Portugal para estas mini-férias de Páscoa não tem grandes segredos e Leire resume-a em poucas palavras: "É perto e é barato." Já tinha boas recomendações de amigos sobre o Porto e por isso vieram até ao norte. "Não é muito diferente de Lisboa. Não é bem a mesma coisa mas têm semelhanças."

O conselho de amigos foi o que fez uma família de Córdoba viajar até ao Porto. O casal Lola e Rafael viajou de carro com as duas filhas Maria e Ana. Já conheciam Lisboa e Algarve. "Falaram-nos do Porto e do Norte, que não podíamos perder e cá estamos. Ficamos até sábado e depois ainda queremos passar por Aveiro e Coimbra", diz Maria, enquanto a mãe Lola aponta que a cidade precisa de uma nova cor. "Os edifícios são, em geral muito bonitos, mas há uma grande parte que precisa de uma nova pintura", concretiza a espanhola na estação de São Bento, um dos locais mais procurados por turistas para tirar fotos.

O castelhano é por estes dias a lingua mais falada no Porto a seguir ao português. Ao natural interesse dos vizinhos por Portugal, junta-se a tradição de nesta semana pascal muitos viajarem para cidades portuguesas. Foi nessa lingua que falou Gin Shiyne, chinesa, 20 anos, que vive em Madrid há já alguns anos. A primeira paragem foi em Lisboa com as duas amigas, também estudantes chinesas residentes em Espanha, e o Porto é por estes dias o ponto de descoberta. "Notei diferenças. Aqui penso que é uma cidade com mais liberdade. A relação das pessoas com a cidade é mais próxima", diz a asiática.

Na Ribeira, um casal britânico tem uma perspetiva com pontos de contacto com esta ideia. "É um sítio bom para turistas que não queiram ser apenas turistas. Estamos alojados na baixa e nota-se que muitos negócios são de pessoas locais. Ao contrário de outras cidades, podes misturar-te com a população", afirma Russell, que com a companheira Naomi pretende ficar três dias no Porto para depois rumar a Lisboa, antes de regressar a Budapeste, onde atualmente residem. Porque escolherem Portugal e o Porto? Russell hesita e depois encontra a resposta. "Portugal é um bom sítio para visitar e a WizzAir, uma companhia low-cost, tem a rota Budapeste-Porto. Ajudou muito na escolha."

O preço baixo não foi o que motivou Lars e Anne Marie a viajarem de Aarhus, na Dinamarca. "Conhecíamos o Porto pelo seu vinho. Há muito que queria vir conhecer esta região", conta Lars, realçando a satisifação por estar alojado em Gaia e poder acordar de manhã "com a vista maravilhosa do Porto".

O negócio corre bem para os barcos no Douro. "Sente-se a Páscoa, sobretudo com muitos espanhóis", disse Raquel Lopes, da Tomás Douro, que funciona das09.30 às 18.30. "Logo de manhã já temos clientes à espera para o primeiro passeio.

Rosália Martins, que há décadas vende na Ribeira, não tem a mesma opinião. "Há mais turistas mas onegócio não é grande coisa. A maioria dos turistas vêm nesses voos baratos e viajam com malas pequenas. Não levam nada."

