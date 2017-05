Pub

O padre Joaquim Cunha estará no santuário de Fátima no dia 13 de maio

O papa Francisco vai cumprimentar o padre vivo mais velho de Portugal, Joaquim Cunha, de 104 anos, no santuário de Fátima, a 13 de maio, informou hoje o Vaticano.

A informação foi prestada pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Greg Burke, num encontro com os jornalistas, no Vaticano, que serviu para apresentar a visita do papa a Fátima, a 12 e 13 de maio, em que canonizará os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

Joaquim Cunha, que vive na Casa Sacerdotal do Porto, nasceu em 1913, antes ainda das "aparições" na Cova da Iria, que a Igreja Católica só reconheceu em 1930.

O papa Francisco cumprimentará o sacerdote na manhã de dia 13 antes das 09:30, quando visitar a Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, depois de Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.