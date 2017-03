Pub

Filhos aprendem com eles a andar de bicicleta e admitem que eles se zangam menos que as mães. Hoje há pequenos-almoços especiais e almoços em família para comemorar a data

Pilar é filha única, ou era, porque vai ter um irmão que "ainda está na barriga da mãe". Não está preocupada em perder a exclusividade, até porque às vezes "não gosto muito de fazer programas só pai e filha e só mãe e filha". "Gosto quando estamos os quatro", diz, incluindo já o irmão Ricardo, que está a um mês de nascer. O que não significa que, aos dez anos, deixe passar o Dia do Pai em claro: "Vou fazer o pequeno-almoço. Às vezes pego em oreos, chantilly e mel e faço o pequeno-almoço. Gostava de fazer panquecas, mas às vezes não consigo fazer".

Com a manhã dedicada ao pai João, Pilar aproveita assim para agradecer o facto de ele "brincar muito" com ela. Quem também gosta muito das brincadeiras do pai é Tiago. "Ele faz-me sempre cócegas quando chega a casa. Eu rio-me e depois também lhe faço cócegas a ele", conta o filho de 5 anos.

O papel de um pai mais presente e cuidador é também reflexo dos tempos. É certo que antes da Revolução de 1974 o pai era apenas o responsável por "sustentar e disciplinar a família", refere a socióloga Karin Wall, coordenadora do Livro Branco - Homens e Igualdade de Género em Portugal, lançado na semana passada. Hoje, um terço dos pais já tira licença de paternidade exclusiva e fica sozinho com o filho. Lançando as bases para pais que brincam e estão mais presentes, tal como descreveram quatro crianças e adolescentes ao DN.

Ainda que Mariana e Martim estejam noutra fase, com menos brincadeiras. Ele tem 14 anos e o pai Miguel, 44. Para os dois estão reservados programas especiais onde a mãe e a irmã mais velha (de 17 anos) não entram: "Costumamos ir ver futebol juntos e no Carnaval vamos os dois para a neve. Eu jogo basquetebol e ele costuma ir ver os jogos comigo".

Mariana também é a caçula da família, que tem quatro filhos. Por ser a mais nova é também "a esperança" do pai para que finalmente um deles siga a área que o pai gostava. A jovem de 16 anos estuda ciências e o pai gostava que ela seguisse "as áreas de ciências forenses". O único senão é a falta de vontade da adolescente em agradar ao pai neste capítulo.

Enquanto desenha o seu pai, a pedido do DN, Mariana explica que ainda não sabe o que quer fazer no futuro, mas não está convencida que o caminho seja o sugerido pela figura paterna, o diretor da Escola Secundária de Carcavelos, que a própria frequenta.

Numa coisa todos os pais são parecidos aos olhos dos filhos: eles brincam mais que as mães e chateiam-se menos. Pelo menos com os próprios, já que para Tiago o pai "todos os dias" põe o irmão Miguel, de 12 anos, de castigo. "O meu pai ainda só me deu poucas palmadas, agora todos os dias põe o Miguel de castigo no quarto porque ele bate-me e o meu pai apanha-o a chatear-me", responde o menino de 5 anos.

Comemorar o Dia do Pai ainda não é uma coisa muito concreta na vida de Tiago. Sabe, no entanto, que fez uma mão na escola para oferecer ao pai. Esse e o desenho que fez sobre ele.

"No desenho estou a jogar à bola com o meu pai", esclarece enquanto vai desenhando. O pai está vestido de verde - "apesar de toda a família ser do Benfica" - e tem o cabelo em pé, porque aos 5 anos, Tiago reconhece: "Eu só faço assim em pé porque é como sei fazer."

Não precisou do pai para aprender a andar de bicicleta - ao contrário dos outros filhos entrevistados pelo DN. "Comecei a andar sozinho mas não consigo ainda andar só com duas rodas", acrescenta.

O pai Paulo, que "trata dos meninos com medicamentos, trabalha numa farmácia", é, no entanto, essencial para "ajudar a fazer puzzles". Jogos que podem ter "100 peças ou 500 mil peças". Para já só concluíram "um de 100 peças", onde falta "o cantinho porque não conseguimos encontrar a peça, não tinha", justifica.

Ensinar a brincar

"O pai faz tudo e brinca muito comigo. Embora nós sabemos que os pais não têm muito jeito para lavar a roupa". O pragmatismo de Pilar é desarmante. Até na forma como descreve o "cansativo" que é estar ter um pai que dá muito beijinhos e compra muitas bonecas. "No início ele comprava muitas bonecas, mas eu não as uso muito para brincar. Ele também costumava dar-me muito beijinhos e eu fugia e ele continuava a andar atrás de mim."

O pai de Pilar só se zanga quando responde mal. Ainda assim, "não é muito normal ele zangar-se". Pilar não hesita na escolha da melhor e da pior qualidade do pai: "Gosto que seja muito carinhoso. Não gosto quando se zanga, porque quando se zanga é a sério." Mariana recorda como o pai a ensinou "a andar de bicicleta" e "a nadar". "Eu já sabia nadar, mas tinha medo de piscinas grandes e só ia com ele." Também era o pai - Adelino Calado - que a ajudava "nos trabalhos de educação visual".

Martim herdou o lado desportista do pai, que é também o que mais gosta nele. Miguel (professor de Educação Física) ensinou-o "a esquiar, surfar e a andar de bicicleta". Só não gosta que ele "tenha pouca memória". O que faz com que "se esqueça muitas vezes de me ir buscar ao basquetebol". Partilhas de experiências que, Karin Wall, acredita "criam rapazes diferentes" e potencial uma "masculinidade cuidadora".

Radicais foram também as aprendizagens de Pilar com o pai. Orgulhosa, explica que ele a ensinou "a andar de skate, patins e bicicleta". Porém, aos 10 anos, Pilar poupou o pai a ter de a ensinar a nadar. "Aprendi sozinha, atirei-me para a água e comecei a dar aos pés."

O seu desenho tem apenas o pai, que trabalha "em relações internas" do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, nuvens e o sol. Mais simples ainda ficaram as reproduções dos pais de Martim e Mariana. Na página apenas o desenho de um homem, feito com a arte possível e da forma como o veem.

De fora dos traços a preto ficaram, por exemplo, a admiração de Mariana por o pai "ser extrovertido e brincalhão". Tal como, as queixas de que ele "faz coisas sozinho e não partilha connosco que foi fazer". Traços bons e menos bons, que a própria admite ter herdado.

O Dia do Pai vai ser passado entre almoços ou jantares em família, para assinalar a data que, em Portugal, coincide com o dia de São José, seguindo a tradição católica. Nem todos os países celebram a data no mesmo dia e as histórias para a origem desta celebração também são várias. Por exemplo, nos EUA e Reino Unido é no terceiro domingo de julho e no Brasil é em agosto.

Uma das teorias mais famosas sobre a origem do dia do pai remonta há 4 mil anos, na Babilónia. Um jovem chamado Elmesu terá moldado em barro uma mensagem que desejava sorte, saúde e longa vida ao seu pai, o famoso rei Nabucodonosor. A partir daí tornou-se festa nacional.

