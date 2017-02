Pub

Autoridades inglesas passaram meses a tentar identificar um doente com Alzheimer encontrado na rua. Agora, acreditam que homem foi abandonado pela família, dos EUA, numa viagem

As autoridades inglesas identificaram finalmente um homem norte-americano que foi encontrado perdido, sem identificação e sem memória, nas ruas de Hereford, uma cidade no centro do país, no final de 2015. Foram precisos meses e a ajuda de um repórter do programa Panorama, da BBC, para esclarecer a história de Earl Roger Curry.

Segundo o programa, o homem de 76 anos voou para Inglaterra com o filho e a mulher em novembro de 2015. Os dois familiares, no entanto, regressaram a casa sem Earl Roger Curry, que foi encontrado a deambular nas ruas, sem conseguir explicar bem quem era ou de onde vinha.

O sotaque norte-americano serviu para adensar o mistério à volta do homem, que foi intrigando cada vez mais pessoas à medida que o tempo passava sem que ninguém contactasse as autoridades. Curry foi colocado num lar, enquanto decorria a investigação sobre a sua identidade e passado algum tempo foi lançado público por informação.

Foi através da BBC que uma mulher na Califórnia, do outro lado do oceano, identificou o antigo colega de escola. Descobriu-se então que Curry tinha família, mulher e dois filhos, que aparentemente nunca o tentaram encontrar. E aí emergiu outra história, de uma família com problemas. "A relação deles foi sempre algo volátil", disse uma vizinha à BBC.

O filho, Kevin Curry, negou que o pai tivesse sido abandonado. Na sua versão, contada ao jornalista da BBC, o pai ficou doente quando estavam de férias em Inglaterra e ele pediu a um amigo que o levasse ao hospital.

Os documentos legais do processo que agora corre nos tribunais norte-americanos sobre a tutela do idoso falam em abandono, com uma testemunha (e o único acusado) a dizer que a família levou Earl Roger Curry para o Reino Unido para que ficasse hospitalizado no país.

Curry foi entretanto transferido para um lar em Los Angeles, nos Estados Unidos, e está sob a guarda do estado.