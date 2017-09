Pub

Com elevada participação, foram escolhidas sete aldeias. O projeto Maravilhas de Portugal prossegue e em 2018 há novo tema

E estão escolhidas as sete aldeias maravilha de Portugal, após dois meses de votações entre as 49 aldeias selecionadas para integrar esta iniciativa. "O balanço é tremendo. Conseguimos mobilizar o país de forma extraordinária e mostrar um património escondido", resumiu ao DN Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas.

Depois de terem sido escolhidas pelo público as 14 finalistas - duas por cada categoria -, as sete vencedoras foram reveladas numa cerimónia em Piódão, no concelho de Arganil: Dornes na categoria de Aldeias Ribeirinhas, Sistelo de Aldeias Rurais, Fajã dos Cubres de Aldeias de Mar, Piódão na categoria de Aldeias Remotas, Castelo Rodrigo de Aldeias Autênticas, Monsaraz na rubrica de Aldeias Monumento e Rio de Onor de Aldeias em Áreas Protegidas.

Estas 14 finalistas estiveram em votação ao longo de uma semana, em Portugal e em vários países europeus. As sete mais votadas em cada categoria fazem agora parte do roteiro das 7 Maravilhas, que já inclui património histórico e natural, gastronomia e praias.

"Houve uma participação estrondosa, em que se alcançou uma das melhores votações de sempre. É gratificante ver o interesse das pessoas nestas zonas, onde há um grande despovoamento. A missão era encontrar uma lista de gabarito mundial, com lugares imperdíveis", realçou Luís Segadães, que também reuniu as 49 participantes no livro Viagem Que Ainda Ninguém Fez e que terá em breve a sua edição em inglês. "Mostra um mosaico muito curioso de culturas entre as diferentes regiões. São um bom conteúdo para qualquer turista", refere o organizador.

Para o futuro já há ideias e em breve será anunciado o tema das próximas sete maravilhas. "Vamos continuar, como fonte de mobilização pelo país fora, sempre pela promoção dos grandes eixos da identidade nacional", garante Luís Segadães.

A gala final das 7 Maravilhas Aldeias de Portugal realizou-se em Piódão, uma das vencedoras. Na entrega dos prémios estiveram Bernard Weber, fundador da New7Wonders Foundation, Regina Neves, uma bombeira voluntária da Corporação de Coja, os campeões mundiais Inês Henriques e Fernando Pimenta, Eduardo Cabrita, ministro adjunto; Ana Paula Vitorino, ministra do Mar; e João Pedro Fernandes, ministro do Ambiente.

Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo, afirmou que estas aldeias são um foco turístico. "Temos agora uma lista de aldeias que representam muito aquilo que é o nosso país. Somos o país que mais cresce na Europa em termos de turismo, com um crescimento de 20%, e muito graças à diversidade enorme e experiências únicas que quem nos visita nunca mais esquece", disse, acrescentando que "é fantástico ver a mobilização de todo o território. Mostrar que não há fatalismos no interior, há muita vontade de fazer, há um dinamismo incrível. Ao trabalharmos todos para um objetivo comum estamos a colocar o nosso país no mapa".