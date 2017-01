Pub

"Os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo"

Tudo começou a correr mal quando o Conselho Superior da Magistratura decidiu abrir um inquérito ao juiz. Até esse momento, o magistrado judicial era dono e senhor dos interrogatórios de arguidos e inquirições de testemunhas. Era como na tropa, ele dava o ritmo, o procurador, o advogado, o arguido, a testemunha, o funcionário judicial e, às tantas, um pássaro que bisbilhotava pela janela seguiam-no. Tinha "honras de brigadeiro", disse uma vez a um arguido, as quais de nada lhe valeram, porque foi aponsentado compulsivamente pelas seguintes infracções: assiduidade, correcção, prossecução do interesse público e imparcialidade, lealdade. Como manda a boa análise jurídica, sobretudo a menos canónica de todas, vamos passar ao lando da lenga-lenga em matéria de direito e passar a reproduzir alguns factos que deram origem ao processo disciplinar em causa.

No inquérito 3890/7GAVLC, o interrogatório do arguido chegou a este ponto:

Juiz - Eu conheço 99,9 % dos arguidos desta zona. Arguidos e suspeitos. Azar, a vida é assim. A vida é assim. A biblioteca é ao lado do tribunal, ..., é ou não é?

Arguido - É sim senhor.

Juiz - Ah pronto, parece que eu estou aqui para andar, só para dizer que sou perigoso. Não sou nada perigoso. Estou velho, estou cansado. Agora não venho fazer interrogatórios à sexta-feira à tarde e não quero grupos à minha frente. O Senhor já sabe para onde é que vai, não sabe? O Senhor e aquela equipa toda de .... ... é uma zona que precisa ser moralizada. Mais alguma coisa a dizer?

Arguido - Posso só dizer uma coisa?

Juiz - Diga.

Arguido - Eu estou para ir para tratamento, Senhor Dr. Juiz, dê-me uma oportunidade, por favor.

Juiz - Dou, há uma zona em Custóias para tratamento das pessoas que se quiserem recuperar da droga. É a chamada zona livre de drogas. Ou unidade livre de drogas. É uma zona espetacular e o senhor lá fica espetacular. Livra-se de tudo o que for droga.

Passemos agora para o processo 389/4 GAVLC, em Vale de Cambra:

Juiz - O que é que é verdade disto tudo que eu lhe li?

Arguido - De pedir, de pedir, por exemplo, de pedir tenho aqui.

Juiz - Diga, diga.

Arguido - De pedir pá, para ela me dizer ... para a minha mulher me dizer.

Juiz - Olhe, tire lá o pá. Eu tenho muito respeito pela malta do 25 de Abril, mas tire lá o pá da conversa. Isso era o Otelo Saraiva de Carvalho é que gostava muito do pá. Ó pá...

(...)

Juiz - Ainda tem sogra, o Senhor ainda tem sogra?

Arguido - Pois, infelizmente, não é, tá a ver (risos), sabe porquê? porque eu casei mais velho, tá a perceber, casei com a filha dela, que é mais nova 9 anos, percebeu?

Juiz - Sabe que eu comecei a minha vida..., isto não é, os meus interrogatórios, quem me conheceu como juiz de instrução há ... em 1996 quando eu comecei a minha carreira nos criminais, sou juiz quase há 25 anos, faço este ano, este ano judicial, 25 anos. Os meus interrogatórios são assim, são uma conversa, não é uma inquirição da PIDE, luz na cara dos arguidos e ou confessas ou vais para a cadeia. É uma conversa. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo, eu sou filho e neto de sucateiros, eu sou filho e neto de sucateiros, comecei a trabalhar aos 18 anos de idade a ajudar em casa e os motoristas da minha família, da nossa empresa, traziam assim escrito atrás nos camiões "feliz era Adão que nem tinha sogra nem camião" (gargalhada), "feliz era Adão, que nem tinha sogra nem camião".

(...)

Arguido - Oh Senhor Dr. Juiz, deixe-me contar isto tudo como deve ser.

Juiz - Deixo, tempo tenho eu. Há uma canção dos Rolling Stones que diz assim "time is on my side" (cantarolando). O tempo está a meu lado...

(...)

Juiz - Olhe, segunda-feira, às 18:00 horas reunião na casa do professor, quinta-feira às 20:30 horas, Santuário. Onde é que é o Santuário?

Arguido - É lá em ... pá.

Juiz - Sei lá onde é que é isso. Deixe lá o pá. O Senhor tem um problema com o pá. O Senhor é comunista? Não é que isso tenha a ver aqui com o interrogatório. Só pergunto isto porque os comunistas têm muito a tendência para dizer pá.

Por fim, uma espécie de toque de humor com a vida de uma pessoa no interrogatório de um arguido detido (processo 16714.0GEVGR):

Arguido - Gostava que o Senhor me desse uma segunda oportunidade.

Juiz - Vamos lá a ver, a segunda oportunidade é o Senhor ir ali para ... e fica lá, que é ao lado de Custóias. Há 2 portas para lá entrar, uma é a de Custóias e a outra é a de Santa Cruz do Bispo e o Senhor vai para lá e acabou. Há uma coisa que eu assumi quando vim para a ..., isto tem que ser limpo.