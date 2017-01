Pub

Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera

As temperaturas vão continuar a descer nos próximos dias em Portugal Continental, com a próxima quinta-feira, dia 19, a ser um dos dias mais frios deste inverno.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Lisboa amanhã, quarta-feira, não passará de 12º de temperatura máxima, com a mínima a cair para os 3º.

No dia seguinte, a mínima ficar-se-á pelos 0º Celsius e a máxima não ultrapassará os 10º.

As temperaturas deverão começar a subir progressivamente nos dias seguintes, chegando aos 14º de máxima e 5º de mínima na segunda-feira.

O cenário é muito semelhante no Porto, com uma pequena diferença de 1º para baixo tanto na temperatura máxima como na mínima prevista para amanhã, quarta-feira.

Em Faro, as temperaturas serão um pouco mais altas do que em Lisboa, mas apenas 1 ou 2 graus, pelo que será seguro afirmar que nem no Algarve será possível escapar a esta onda de frio que se sente no país.