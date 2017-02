Pub

Cientistas das universidades de York, Leeds e Helsínquia dizem estar mais perto de descodificar o vírus da comum constipação, responsável também pela pólio e febre aftosa.

Os resultados da investigação, publicados hoje na revista Nature Communications, revelam o funcionamento de um "código oculto" no genoma do 'parechovirus' humano, da família dos 'picornavírus' (pequenos vírus ARN - propensos a mutações genéticas).

O trabalho baseia-se numa descoberta feita em 2015, quando cientistas das universidades de Leeds e York, no Reino Unido, identificaram um conjunto de sinais "encriptados" no vírus de uma planta similar à estrutura do vírus que nos humanos causa doenças como a meningite nas crianças.

Os cientistas descobriram que os detalhes do mecanismo de descodificação eram idênticos em todas as estirpes de vírus, o que potencialmente permitia que um único fármaco os tratasse a todos, algo que já não era possível com uma vacina.

O que a equipa está a fazer agora é procurar potenciais medicamentos antivirais que ataquem o mecanismo de encriptação. Reidun Twarock, biólogo e matemático de York, explicou que até agora os cientistas assumiam que os sinais que regulam a montagem de um vírus estavam localizados numa única área do genoma, e que o que o estudo sugere é que o mecanismo depende de locais dispersos.

"A constipação comum infeta mais de dois mil milhões de pessoas por ano, tornando-a um dos agentes patogénicos com mais sucesso", disse o responsável.

Descobrindo esse "código escondido" que é responsável pela formação do vírus é possível lutar contra ele, como explica Peter Stockley, da universidade de Leeds: "A codificação funciona como as rodas dentadas de um relógio suíço. Precisamos agora de um medicamento que tenha o mesmo efeito que o de mandar areia para dentro do relógio. Todo o mecanismo viral podia ser desativado".