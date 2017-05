Pub

A meio da tarde de ontem, enquanto o Papa Francisco aterrava em Monte Real e os ecrãs do Santuário de Fátima mostravam todas as imagens daqueles primeiros instantes em terra portuguesa, a via penitencial era quase o único espaço livre em todo aquele imenso recinto.

Desde a Cruz Alta até à Capelinha das Aparições, milhares de pessoas percorreram aquele espaço, de joelhos, ao longo dos últimos dias. Mas há quem vá a Fátima cumprir todo o tipo de promessas, desde acender uma vela até depositar flores, ou simplesmente marcar presença no Santuário.

É o caso de Madalena Santos, 60 anos, natural da aldeia de Almagreira, Pombal. "Venho aqui muitas vezes, sozinha. Tenho muito que agradecer." E terá, sim, a avaliar pela história que desfia entretanto, à porta do posto de primeiros socorros, no serviço da Admissão de Doentes.

Madalena é doente oncológica desde 2004, quando lhe diagnosticaram um cancro da mama. Desde então, um conjunto de recidivas no fígado, pulmão e cerebelo já a levou a fazer oito cirurgias, diversos tratamentos de quimioterapia e radioterapia. Já lá vão 13 anos de luta contra a doença, marcados por enorme devoção a Nossa Senhora de Fátima. Desta vez, uma irmã religiosa ajudou-a no pedido para se candidatar a um lugar na bênção dos doentes, o que obriga a um complexo processo de seleção, com envio detalhado de relatórios médicos.

Quando o DN a encontrou, ontem, à hora de almoço, estava há duas horas na fila que lhe iria permitir a acreditação. "O que me tem salvado é a fé", sublinha a professora de Educação Física aposentada. Tem sempre resposta quando lhe perguntam como explica a sobrevivência ao cancro que vai e volta tantas vezes: "Não digas ao teu Deus que tens um grande problema. Diz antes ao teu problema que tens um grande Deus."

À mesma hora, Elisabete Areias está a acabar de se confessar, juntamente com o irmão, Bruno Areias, e marido, João Marques. Chegaram a Fátima ao final de quinta-feira, ao cabo de sete dias em peregrinação, a partir da Póvoa de Varzim.

Desde há 21 anos que Elisabete tem "uma dívida" para com Nossa Senhora de Fátima. Quando a filha mais velha nasceu com uma malformação genética, que a obrigou a internamento permanente no primeiro ano de vida e consequente operação, Elisabete prometeu ir a Fátima a pé todos os anos, se a menina sobrevivesse "e ficasse bem". Ficou. Ana Rita tem agora 22 anos e goza de boa saúde.

Este é o segundo ano que a família vai em peregrinação organizada, com um grupo que reúne gente de várias cidades nortenhas, desde a Trofa a Guimarães, Matosinhos, Póvoa, entre outros.

Mas Lutília Oliveira, 67 anos, 18 dos quais com peregrinação certa a Fátima, vem de mais longe: saiu de Valença com um grupo de amigos, alguns dos quais já a acompanham em muitos desses percursos. A primeira vez que meteu pés ao caminho foi depois daquela aflição que lhe pareceu o abismo: "O meu marido teve um grande acidente de viação. Ficou muito mal. Ninguém lhe julgava vida, mas ele recuperou totalmente. E então prometi a Nossa Senhora vir cá todos os anos enquanto puder. Toda a gente sabe que eu venho, e então foi-se juntando gente ao longo do tempo".

Lutília demora dez dias a percorrer aqueles 350 quilómetros que separam Valença de Fátima. Mas o grupo que lidera faz questão de viver a peregrinação com alguma qualidade: "Só ficamos em hotéis, almoçamos em restaurantes, temos a viagem muito bem planeada", conta ao DN. O grupo chegou ao Santuário na manhã de quinta, 11 de maio, e pela primeira vez não ficou alojado no hotel do costume, devido ao "preço exorbitante" que lhe pediram, equivalente ao preço total desta viagem (na ordem dos 500 euros).

No grupo vêm pela primeira vez duas conterrâneas, igualmente por promessa. É o caso de Lara Nascimento, 44 anos, técnica de serviço social, cujo último ano foi ensombrado pela doença do pai.