Hackers estão cada vez mais sofisticados e vão arranjando novas formas de espalhar conteúdos maliciosos

Está sossegado a navegar na Internet, usando, neste caso, o Google Chrome, quando de repente este acusa um erro, dizendo que lhe falta uma fonte (tipo de letra). Logo uma janela aparece para fazer a atualização do seu navegador e supostamente tudo ficará bem.

Errado. Esta é uma das novas formas que os hackers (piratas informáticos) encontraram para que instale malware (programas maliciosos) no seu computador.

Este sistema, que engana de forma muito competente os utilizadores, tem vários detalhes que o tornam praticamente indetetável ao olho comum. As letras e as cores correspondem aos usados pelo Chrome e portanto o utilizador nem repara que está a fazer download de malware, ou "vírus", usando um termo mais lato.

Contudo, existem indicações que ajudam a perceber do que se trata. Por exemplo, o Chrome diz-lhe que vai fazer download do ficheiro "Chrome Font v7.5.1.exe", quando no primeiro lugar aponta um "Chrome_Font.exe".

Portanto, esteja atento se uma pequena janela aparecer enquanto navega e lhe pedir para atualizar o navegador da Google devido ao tipo de letra.

