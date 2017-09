Pub

Líder no segmento dos elétricos quer aumentar a eficiência da condução urbana. Não é a primeira marca a usar o sistema

A nova versão do Nissan Leaf, o carro elétrico da marca japonesa, tem apenas um pedal para acelerar e travar - pode parecer confuso, mas esta é uma das características que permitirá uma maior eficiência e poupar bateria, diz a marca.

O "e-Pedal", que acelera o carro quando pressionado e trava quando se retira a pressão, tem como objetivo aumentar a eficiência da condução e ser suficiente para um condutor realizar a maior parte da condução urbana, refere o jornal Guardian.

Ao pressionar o acelerador, o sistema de controlo envia eletricidade para o motor, o que acelera o veículo. Quando se retira pressão do "e-Pedal", o movimento do carro ajuda o motor a carregar a bateria. A corrente pode ser regulada e é limitada pela capacidade da bateria, explica a Forbes.

A Forbes salienta ainda que a Nissan não é a primeira a utilizar o sistema de apenas um pedal, com a BMW, no programa piloto do seu primeiro elétrico, o Mini E, já tinha uma característica semelhante.

O Nissan Leaf abrandará em inclinações sem ser necessário travar. E há um travão que está presente no carro para situações de emergência ou travagens mais agressivas.

Com 283 mil unidades vendidas desde 2010, o Leaf é o carro elétrico mais popular do planeta. Com esta nova versão, a Nissan tenta competir diretamente com os novos modelos elétricos da Tesla e da General Motors. No entanto, os rivais da Nissan conseguem andar distâncias maiores entre cargas, explica também o jornal inglês.

No Japão, o carro conseguirá andar cerca de 400 km entre cargas. Na Europa, andará cerca de 380 e, nos EUA, 240. As diferenças na distância conseguidas pelo carro advêm das diferentes condições de teste em diferentes territórios.

O carro estará disponível no Japão a partir de 2 de outubro e no resto do planeta nos primeiros meses de 2018. O preço base do novo Nissan Leaf começará nos 24 155 euros.

