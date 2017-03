Um ferido com queimaduras em novo incêndio na Sapec, em Setúbal

Pub

Alerta foi dado às 11.52 e incêndio está ativo em quatro depósitos de solventes

Quatro depósitos de solventes da fábrica Sapec, em Setúbal, onde há um mês houve um incêndio num armazém de enxofre, estão a arder. Uma pessoa sofreu queimaduras.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, trata-se de um homem, de 57 anos, presumivelmente funcionário da fábrica, situada na zona da Mitrena. O ferido foi assistido inicialmente no local por uma equipa de emergência médica e foi depois transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal, com queimaduras em 30 por cento do corpo.

As imagens mostram o fumo negro que é visível na zona e testemunhas indicam que foi audível o estrondo de uma explosão. No entanto, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal não tem indicações nesse sentido.

As autoridades não têm ainda informações sobre que tipo de produto está a arder. Os bombeiros "foram preparados para o pior cenário", com equipamento de proteção química.

Fonte dos bombeiros indicou à Lusa que, "até ao momento, não existe indicação de que haja qualquer perigo para a população", na sequência da nuvem de fumo provocada pelo incêndio de hoje, que começou a diminuir de forma significativa.

Segundo a mesma fonte, 23 viaturas e 62 operacionais - bombeiros, elementos do INEM e da Cruz Vermelha - estão a combater um incêndio na Sapec Química, em Setúbal, nos mesmos terrenos da Sapec Agro, onde há um mês já se tinha registado uma explosão seguida de incêndio.

Está também já de prevenção um grupo de bombeiros pronto a avançar para o local caso seja necessário reforçar o combate ao fogo.

Há um mês um total de 32 pessoas recorreu ao Hospital de Setúbal por motivos que podem estar relacionados com o excesso de dióxido de enxofre libertado no incêndio que deflagrou a 14 de fevereiro e que só foi declarado extinto dois dias depois.

A nuvem de dióxido de enxofre na atmosfera levou as autoridades a aconselharem as pessoas a evitarem sair de casa e fazerem esforços ao ar livre. As escolas também estiveram encerradas.

