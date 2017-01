Pub

Aplicação usa modelos neurais artificiais para alterar expressões. O resultado são imagens credíveis

FaceApp é a nova aplicação que promete pôr os utilizadores literalmente a sorrirem. Esta aplicação altera a expressão facial das fotografias dos utilizadores, usando redes neurais artificiais, e coloca-os a sorrir de uma forma que pareça real.

O uso de redes neurais artificiais, modelos computacionais inspirados no sistema nervoso, abre caminho para uma nova forma de manipulação de imagens quase instantânea, desafiando a máxima de que "as imagens não mentem".

Enquanto outras aplicações e até alguns filtros de redes sociais alteram a imagem de forma grosseira - distorcendo até em alguns pontos - a FaceApp consegue resultados mais credíveis e reais.

A FaceApp não é, no entanto, perfeita e ainda falha em alguns aspetos. Segundo o The Verge, a aplicação não consegue ler e editar devidamente fotografias de pessoas que tenham barba, por exemplo.

Além da opção para colocar os modelos a sorrirem, a FaceApp permite alterar o género do modelo da fotografia e torná-lo mais velho ou mais novo.

A primeira fotografia é a original. A segunda fotografia foi alterada para meter o modelo, Dwayne Johnson, a sorrir. Em terceiro vem a fotografia do ator com aspeto mais velho e por último, no género oposto | The Verge Facebook

Esta aplicação foi criada pela Wireless Lab e apenas está disponível para iOS. Contudo, o CEO desta empresa, Yaroslav Goncharov, anunciou que já há uma versão para Android a ser testada.

Goncharov disse ainda ao The Verge que as redes neurais artificiais usadas foramsconstruídas a partir do zero pela Wireless Lab e que não há nenhum produto no mercado que consiga fotografias alteradas desta forma tão real.

As fotografias modificadas pela aplicação são armazenadas nos servidores da empresa para serem processadas, mas são apagadas pouco tempo depois, segundo o CEO. Goncharov adiantou ainda que as próximas atualizações da aplicação vão ter mais opções.

