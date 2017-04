Pub

Segundo Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, a vacinação de adultos ainda tem falhas em Portugal, com bolsas de população que não segue a recomendação de tomar a vacina do tétano ou grupos de risco que não se vacinam para as doenças que os podem atingir.

A vacinação é um instrumento essencial para a saúde pública?

Sim. Para a saúde pública e para outros campos da saúde, as vacinas são a forma mais eficaz para proteger as pessoas de doenças. Os seus resultados estão demonstrados e o Plano Nacional de Vacinação é uma ferramenta fundamental, por isso devemos pugnar para ser implementado na sua plenitude.

Os resultados são positivos mas nesta altura ainda há falhas?

Os resultados são muito positivos. O que acontece é que nos anos mais recentes houve alterações nas taxas de cobertura. São muito elevadas, o que é bom, mas pelas diversas regiões ainda há diferenças.

Há zonas com menor incidência na vacinação?

Não coloco a questão em termos de regiões nem tenho dados concretos sobre as regiões. O que sabemos é que há bolsas mais suscetíveis a não ter uma cobertura tão elevada como se desejaria das diversas vacinas. No caso das crianças a taxa de vacinação é alta, 95%, e sem grandes diferenças. Mas, nos adultos, a renovação da vacina do tétano tem uma taxa de cobertura mais baixa. Na maioria dos casos, o esquecimento será a razão.

A Organização Mundial da Saúde, a propósito da Semana Europeia da Vacinação, recomenda que as vacinas sejam tomadas em todas as idades, desde crianças a adolescentes e adultos.

É importante. Vivemos em comunidade e temos grupos populacionais com taxa de vacinação heterogéneas. São focos de potenciais problemas. A vacinação é feita ao longo da vida e nós temos grupos de risco entre a população que devem seguir as recomendações de vacinas. Além do tétano, há doenças de risco, como é o caso da hepatite A, das doenças respiratórias e há a situação dos viajantes. Hoje há muita mobilidade e quando nos deslocarmos para fora do país estamos expostos a outros riscos. E há a poliomielite, que ainda não conseguimos erradicar apesar de os riscos em Portugal serem atualmente muito reduzidos.

As taxas de vacinação portuguesas são altas. Com os recentes casos de sarampo falou-se muito em pessoas que são antivacinas. O que se sabe sobre as pessoas que rejeitam vacinas?

Não temos dados concretos sobre a população não vacinada. Não podemos ser redutores e pensar que são todos antivacinas. Além dos que deliberadamente não quiseram, há os que não podem ser vacinados, sobretudo crianças, por circunstâncias clínicas. Além disso temos um grupo, difícil de quantificar, que não se vacinou por variadas razões circunstanciais. Alguns por falta de informação, muitos por esquecimento, outros por em determinado momento não terem tido possibilidade de aceder ao sistema de vacinação e falharam a oportunidade. O papel dos médicos é essencial em recuperar as pessoas para a vacinação.

A falta de informação não é hoje mais um problema de desinformação?

Portugal tinha estado afastado dessa polémica sobre as vacinas, agora com os casos de sarampo entrou nessa discussão. A evidência científica tem uma hierarquia. A opinião de um especialista é importante mas o estudo científico tem uma validade e um peso maior. Não há qualquer dúvida sobre a eficácia das vacinas. Os riscos existem mas são significativamente menores do que o risco de não vacinar.