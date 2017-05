Pub

Uma família tocada pela causa dos pastorinhos, um padre que deixou de o ser o Papa assim o autorizou e um grupo de sírios

Pedro Jerónimo saiu de Leiria cedo, ainda não eram sete horas. Desde a véspera que imaginava o momento em que haveria de atravessar o recinto do Santuário e posicionar-se o mais perto possível do altar, por forma a ver de perto o Papa Francisco. Não tanto por se tratar "do" Papa, mas pela canonização de Francisco e Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima que desde ontem são santos.

Na verdade, carrega consigo toda uma história de vida que envolve as três crianças (contando com a prima Lúcia). Ou melhor, os nomes delas. A história que quer contar começa no lugar de Andrezes, freguesia da Bajouca, concelho de Leiria, onde há 64 anos "nascia um menina de seu nome Jacinta". Era a mais nova de oito irmãos, entre os quais se contavam um Francisco e uma Lúcia. Era o cumprimento de um desejo da "ti Maria Júlia", que ali via um milagre. Isto porque, de idade avançada e com muito poucas hipótese de voltar a engravidar, pediu insistentemente a Nossa Senhora de Fátima - de quem era muito devota - que lhe concedesse essa graça. E foi exigente: colocou a fasquia bem alto: engravidar e de uma menina. Se assim fosse, "pagaria" a promessa, dando-lhe o nome de Jacinta. E assim foi: a 11 de março de 1953, nascia Maria Jacinta.

Assim se lhe deu o nome, em honra da Senhora de Fátima. Mais tarde, na primeira visita que fez aos túmulos dos pastorinhos, Maria Júlia "comoveu-se profundamente. Reparou que na laje de Jacinta Marto estava a data de 11 de março. O mesmo dia e mês de nascimento da sua Jacinta". E essa era a mãe de Pedro Jerónimo, 37 anos, professor universitário.

Jacinta haveria de morrer também prematuramente num acidente de viação (com o marido), anos depois do irmão, Francisco, sucumbir ao rebentamento de uma botija de gás. Pedro e o irmão ficaram órfãos há 16 anos, mas nem por isso deixaram de viver intensamente a religião, bem pelo contrário. Ambos fazem parte do caminho neocatecomunal, com sobeja entrega. Ontem de manhã, Pedro colocou na mochila um terço que era da mãe, e foi para o Santuário. "Hoje não poderia deixar de vir a este santuário mariano, à canonização dos pastorinhos, junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima, a quem tanto a minha avó rezou e cuja fé pude testemunhar. É tempo de dar graças".

Repensar a vocação

Do lado de fora do Santuário, junto à Casa Carmo - onde o Papa Francisco pernoitou - o momento da canonização revelava-se marcante para Nelson Araújo, 42 anos, ex-padre. "Faz hoje 15 anos que celebrei a minha missa nova, na Marinha Grande". A vocação aconteceu-lhe já perto dos 19 anos, quando entrou no Seminário. Acabaria por ser ordenado padre a 6 de maio de 2001. Mas seis anos e meio depois percebeu que aquele não era o caminho. "Houve um conjunto de circunstâncias que me fez repensar se de facto deveria continuar a ser padre".

O processo da saída começou em 2007, e acabaria por demorar seis anos, também. "Formalmente só deixei de ser padre quando o Papa Francisco assinou o decreto de dispensa das minhas obrigações inerentes ao sacerdócio, nomeadamente o celibato, bem como todas as outras obrigações sacerdotais, o que só aconteceu em 2013". Ainda assim, não foi isso que abalou a sua fé. Fez questão de o dizer a D. António Marto, bispo da diocese de Leiria-Fátima, a que Nelson pertencia. "Nunca deixarei de ser cristão, nem de ser católico. Não foi por falta de fé que deixei de ser padre. Ou de amar a Igreja e querer ser filho da igreja. Mas percebi que não poderia corresponder àquilo que a igreja precisava e esperava de mim naquela altura".

Por isso lamenta não poder prestar alguns serviços: dar aulas de religião e moral ou catequese, por exemplo. Continua devoto de Nossa Senhora, "mas não de uma forma fanática", sublinha. Encara o fenómeno de Fátima "com a fé e a devoção de quem acredita que aconteceu aqui alguma coisa de muito especial. Não me perco a discutir se foram visões se foram aparições. Compreendo perfeitamente que foi um fenómeno místico". Está ali como peregrino, com pena "de não existirem mais ecrãs gigantes, para quem está de fora". Tinha curiosidade "de ver aqui o papa Francisco. Tenho um carinho muito especial por ele. Já o vi muitas vezes em Roma, já estive muito próximo, mas gostava de o ver aqui em Fátima".

Nelson fala ao DN enquanto se ouve D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, agradecido pela vinda do Papa. "Acredito que este momento vai ficar para a história da Igreja universal. Eram duas crianças muito especiais. Mas tenho uma predileção pela história do Francisco. Viveu a fé a partir da sua interioridade". Entretanto, Francisco acabara de se tornar santo, juntamente com a prima Jacinta, aos olhos da Igreja e do mundo.

Longe de Nelson Araújo e de Pedro Jerónimo, está uma família especial, a assistir à cerimónia como convidada. São os refugiados sírios que vivem na vila da Batalha desde Abril do ano passado, e que nesta altura anda não conseguem esconder a emoção do encontro que acabaram de ter, naquela manhã, com o Papa Francisco. "Eles queriam muito vir", conta ao DN Cíntia Silva, vereadora da Câmara da Batalha, que os acompanha desde o princípio. Por isso a visita foi organizada com tempo, para que a família de muçulmanos pudesse cumprir esse desejo. Tahani Jamal, 27 anos, vai embalando o bebé no carrinho, o mas novo dos três filhos e que já nasceu em Portugal. Está acompanhada do marido, da mãe, dos filhos mais velhos e de outro casal sírio, e ainda relata entusiasmada aquele encontro, o segundo com o Papa, na verdade. Há dois anos, em Roma, os sírios receberam uma bênção papal, em conjunto com outros refugiados. Foi pouco antes de conseguirem embarcar para Portugal e de se fixarem na Batalha, onde os homens começaram a trabalhar "quase de imediato", conta Cíntia Silva.

Quando a cerimónia termina - com a emotiva procissão do Adeus - muitos peregrinos hão de comover-se com a imagem do Papa Francisco, como se fora só um deles, a acenar, de lenço branco na mão. É o caso das irmãs Cristina, Rita e Celeste Espinheira, que vieram do Porto na manhã de sábado. Encostaram-se ao gradeamento logo pela manhã do dia 12, e ali ficaram. À noite, armaram os pequenos bancos de campismo, assistiram à procissão das velas, e ficaram "toda a noite a rezar e a conversar". "Viemos só agradecer. Todos nós temos muito que agradecer". Limpam as lágrimas enquanto se despedem do Papa, do Santuário e de Fátima. A 13 de maio, na Cova da Iria.