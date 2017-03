Pub

Estradas ficaram cortadas durante a noite, devido à forte queda de neve que se sentiu em vários concelhos do distrito

Uma estrada nacional e três municipais encontram-se ao início da manhã de hoje cortadas no norte do distrito de Viseu, devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo a mesma fonte, está cortada a Estrada Nacional 321 entre Castro Daire e Cinfães e as municipais 539 (Penajóia -- Lamego), 553 (Felgueiras -- Resende) e 553-1 (São Cristóvão -- Panchorra).

As estradas ficaram cortadas durante a noite, devido à forte queda de neve que se sentiu em vários concelhos do distrito, acrescentou.

A mesma fonte referiu que alguns automobilistas ficaram retidos na neve, "mas foram sendo retirados, foram sempre ajudados".