Sim, isto existe: é o Campeonato do Mundo de Carregamento de Sacas de Carvão

A mais recente edição do, no mínimo, original Campeonato do Mundo de Carregamento de Sacas de Carvão realizou-se este fim de semana, no norte de Inglaterra.

A competição acontece na antiga cidade mineira de Gawthorpe, e o que começou por ser uma corrida de 1,1 quilómetros entre homens que trabalhavam nas minas transformou-se num evento de boa disposição, com participantes (e espetadores) vindos de outros países.

Aqui o que interessa é participar, com boa disposição, até porque o prémio - além de um simples troféu - é a saca de carvão com 50 quilos que o "atleta" acabou de carregar.

E também não há regras rígidas sobre como levar o peso: às costas, à partida, mas no fim houve quem tivesse de o arrastar pelo chão - e até quem precisasse de ajuda. Veja o vídeo: