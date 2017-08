Pub

O forte vento na zona do Aeroporto da Madeira -- Cristiano Ronaldo está a condicionar pelo segundo dia consecutivo as operações, tendo impedido a aterragem de todos os aviões às 10:30 de hoje.

Segundo fonte do aeroporto, três aviões divergiram para a ilha do Porto Santo: um Niki proveniente de Berlim, um da Tui de Hannover e um Corendom Dutch oriundo de Amesterdão).

Foram cancelados outros cinco voos da TAP, Easyjet e da Transavia, provenientes do Porto, Lisboa e Orly (Paris).

"Sei que alguns passageiros da TAP e Easyjet estão a recolher as bagagens, mas não consigo contabilizar o número de passageiros que estão a ser afetados", disse a mesma fonte.

De acordo com a página da internet da Ana - Aeroportos da Madeira, sábado foram canceladas 14 chegadas e as correspondentes partidas, tendo algumas "abertas" na situação do vento permitido algum do movimento de aterragens e descolagens previsto.

A ANA -- Aeroportos de Portugal tinha avisado na quinta--feira que estavam previstos "constrangimentos" no movimento no Aeroporto da Madeira entre sábado e terça-feira.

Nesse mesmo dia o Governo Regional da Madeira apelou a todo o setor do turismo e à Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para a necessidade de uma "solução concertada" para responder à situação de previsão de condicionamento no aeroporto da ilha.

Numa nota divulgada na região, a secretaria da Economia, Turismo e Cultura madeirense defendeu a necessidade de preparação de "uma resposta articulada", visando evitar "as situações que se viveram recentemente" no aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo e que "abone a favor dos passageiros e da imagem do destino" turístico.

Também a capitania do Porto do Funchal prolongou até às 06:00 de segunda-feira o aviso de mau tempo para os mares do arquipélago devido ao vento e a visibilidade moderada, renovando a recomendação que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.