Segundo o Observatório da Terra da NASA, não nevava nesta região desde 1979

É um fenómeno raro: na segunda-feira nevou no deserto do Sahara, mais precisamente na cidade argelina de Ain Sefra, que é muitas vezes chamada de a "porta para o deserto". A cidade fica entre as montanhas do Atlas, no extremo norte do Sahara e, segundo o Observatório da Terra da NASA, não nevava nesta região desde 1979.

A agência espacial norte-americana divulgou imagens de satélite captadas sobre o Norte de África que dão outra visão do fenómeno, que já tinha revelado ao mundo por um fotógrafo amador de Ain Sefra, Karim Bouchetata, no início da semana.

A região onde nevou tem temperaturas médias de 37 graus no verão embora no inverno estas desçam abaixo dos 10 é muito raro nevar, sobretudo porque cai muito pouca precipitação.

