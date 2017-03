Pub

O que vários utilizadores têm pedido ao longo dos anos pode agora tornar-se uma realidade

Cerca de um ano depois de o Facebook ter introduzido os botões de reação, ou emojis, para as publicações dos utilizadores, a empresa faz agora testes de uma função similar para as mensagens privadas. Entre estes está um dos mais pedidos pelos utilizadores durante os últimos anos: o polegar para baixo. Ou "não gosto".

"É um pequeno teste em que permitimos que as pessoas partilhem o emoji que melhor representa os seus sentimentos durante uma conversa", diz a empresa num breve comunicado.

A revista de tecnologia Techcrunch divulgou imagens de uma mensagem privada em que aparecem cinco emojis, relativos aos que já existem para reagir a publicações, mais um polegar para cima e um polegar para baixo.

De acordo com o El Pais, apesar de a informação só ter sido divulgada agora no mês de março, alguns utilizadores referiram no Twitter que já os têm no seu Messenger do Facebook desde novembro de 2016.

A Techcrunch explica que o botão serve como um "não", já que o Messenger pode ser usado para coordenar e planificar situações, como também ser utilizado para votações em grupos privados.

Em 2015, Mark Zuckerberg explicou aos utilizadores do Facebook que o tão pedido "não gosto" não iria funcionar como um opositor do clássico like, pois isso iria contra o "sentido de comunidade" que queria criar. "Ninguém quer partilhar um momento que foi importante durante o dia e logo ver alguém a dar votos negativos", explicou.

Além disso, ter apenas o polegar para baixo no Messenger e não no normal feed do Facebook evita que as pessoas possam colocar "não gosto" em conteúdos que são patrocinados, o que não seria positivo para a empresa de Zuckerberg.

Quando chegarão os emojis e o polegar para baixo aos chats é ainda uma incógnita pois não se sabe sequer se vão chegar. Tudo vai depender dos testes que estão a ser efetuados.