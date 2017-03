Pub

Assalto aconteceu pelas cinco e meia da manhã numa dependência da Caixa de Crédito Agrícola

Uma caixa multibanco foi assaltada hoje de madrugada com recurso a rebentamento nas Caldas da Rainha, informou fonte do Comando Distrital da PSP de Leiria.

O assalto ocorreu por volta das 05:30 numa "caixa multibanco situada no interior da dependência da Caixa de Crédito Agrícola" das Caldas da Rainha, disse à agência Lusa fonte da PSP de Leiria.

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária dirigiu-se ao local a averiguar a situação, não se sabendo ainda quantas pessoas estiveram envolvidas no assalto e se o rebentamento foi feito com recurso "a gás ou com explosivos".