Uma máquina multibanco da Caixa de Crédito Agrícola foi assaltada hoje em Aveiras de Cima, na Azambuja, através de explosão por injeção de gás, disse hoje à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a fonte do Comando Geral da GNR, o assalto ocorreu cerca das 04:00 de hoje numa caixa multibanco do Crédito Agrícola.

A mesma fonte não revelou os valores envolvidos no assalto.