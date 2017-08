Pub

Estudo mostra que as mulheres falam mais ao telemóvel a conduzir, seja com ele na mão ou com auriculares

Os resultados de um estudo da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) mostram uma tendência de mais utilização do telemóvel por parte das mulheres do que dos homens, tanto com o veículo em movimento (8,4% do sexo feminino contra 7,3% do sexo masculino) como parado (15,6% contra 12,8%). "As diferenças são sobretudo explicadas pelas maiores percentagens de mulheres que falam ao telemóvel, tanto com ele na mão como em alta voz/auriculares", refere a PRP.

Sem grande surpresa, os condutores com menos de 30 anos falam mais com o telemóvel na mão (3,7% contra 1,9% do escalão dos 30 aos 60 anos). Já os do escalão intermédio (30-60 anos) falam mais com sistemas alta voz ou auriculares (5,8% contra 4,2% do grupo dos menores de 30). Quando parados nos semáforos, os condutores até 30 anos consultam o telemóvel com muito mais frequência do que os condutores com idades de 30 a 60 anos (15,3% contra 7,4%), segundo o estudo. Os condutores mais velhos, com mais de 60 anos, são os que menos usam o telemóvel. Os resultados mostram ainda que o uso do telemóvel é muito maior nos condutores que viajam sozinhos do que nos que levam passageiros, seja em movimento (17,3% contra 4,4%) ou parados nos semáforos (10,3% contra 2,0%).

Para Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, o problema está na "falta de grandes campanhas públicas da ANSR, que não são feitas há sete anos de uma forma regular. Todo o dinheiro que pertence aos automobilistas, que pagam 4% da apólice de seguro para o Fundo de Garantia Automóvel, é retirado para comprar carros para a PSP e GNR".

Manuel João Ramos, presidente da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M), também critica as campanhas recentes da ANSR a alertar para estes riscos por "não terem grande impacto, serem de baixa densidade, pouco focadas e pouco financiadas". Por outro lado, aponta, as penas também são baixas. "No Reino Unido, um condutor que estava a fazer texting quando atropelou uma criança, em 2005, foi condenado a 15 anos de prisão efetiva."