Pub

Eman Ahmed Abd El-Aty, de 36 anos, pesava cerca de 500 quilos. Perdeu metade do peso desde que foi operada, informou o hospital onde está a ser tratada

Uma mulher egípcia de 36 anos, que se estimava ser a mulher mais pesada do mundo, já perdeu 250 dos 500 quilos que pesava quando foi submetida a uma cirurgia bariátrica na Índia, em fevereiro. A informação foi avançada pelo hospital onde foi realizada a operação e onde a mulher está a ser tratada.

Eman Ahmed Abd El-Aty submeteu-se a uma cirurgia bariátrica - um procedimento que consiste na redução do tamanho do estômago - no Hospital Saifee, em Mumbai. Na operação, a equipa médica removeu também uma boa parte da gordura do estômago.

Segundo fonte do hospital, citada pela BBC, a doente já consegue sentar-se numa cadeira de rodas e passar períodos mais longos sentada. Os médicos esperam que a mulher perca peso suficiente para conseguirem fazer uma TAC e perceberem as causas do AVC que sofreu há alguns anos e que a deixou parcialmente paralisada.

Segundo a família, Eman Ahmed Abd El-Aty foi diagnosticada com elefantíase em criança e, posteriormente, aos 11 anos, sofreu um AVC e desenvolveu doenças como diabetes, hipertensão e apneia do sono. Esteve 25 anos sem sair de casa.

Com a perda de peso, Eman Ahmed Abd El-Aty terá deixado de ser a mulher mais pesada do mundo - segundo o livro dos recordes do Guinness esse título pertence à norte-americana Pauline Potter, que pesava 293,6 kg em 2012.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.