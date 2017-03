Pub

Eman Ahmed Abd El-Aty, de 36 anos, pesava 500 quilos

A egípcia Eman Ahmed Abd El-Aty, de 36 anos, que se estimava ser a mulher mais pesada do mundo, já foi operada e perdeu 100 dos 500 quilos que pesava quando chegou à Índia, no mês passado. Os médicos informaram que a cirurgia foi bem sucedida e que, em breve, a mulher poderá regressar ao Egito.

Eman Ahmed Abd El-Aty submeteu-se a uma cirurgia bariátrica - procedimento consiste em reduzir o estômago para 15% do seu tamanho - na terça-feira no Hospital Saifee, em Mumbai. Além disso, a equipa médica removeu uma boa parte da gordura do estômago.

Os médicos informaram que a mulher perdeu 100 quilos desde que chegou à Índia, com recurso a uma dieta líquida que incluía proteínas e suplemento de fibras. Estão agora com expetativa que esta perca mais 100 quilos nos próximos seis ou oito meses.

"Assim que estiver estabilizada, ela regressará a casa e a sua evolução em termos de peso será acompanhada pela equipa", disse um dos médicos, citado pelo Hindustan Times.

Eman Ahmed Abd El-Aty precisará de outras cirurgias bariátricas, que serão efetuadas com o dinheiro angariado numa campanha de crowdfunding desenvolvida pela família e pelo hospital indiano.

De acordo com a família, em criança, a doente foi diagnosticada com elefantíase e, posteriormente, sofreu um AVC e desenvolveu doenças como diabetes, hipertensão e apneia do sono. A mulher foi levada para a Índia por um avião da Airbus especialmente modificado.

