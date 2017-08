Pub

Uma mulher de 38 anos morreu esta quarta-feira depois de ter caído da ponte pedonal da estação do Entroncamento, no distrito de Santarém, para as linhas férreas. A vítima foi declarada morta ainda no local, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, a morte foi confirmada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal em Tomar.

A queda ocorreu cerca das 15:49 e no local estiveram 10 operacionais, quatro viaturas dos bombeiros de Entroncamento e a viatura do CHMT.