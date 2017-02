Pub

Mulher tem 22 anos e criança tem dois anos. Ambos residem no Sítio da Igreja, Machico.

A Proteção Civl de Machico, na Madeira, divulgou esta quinta-feira, através do Facebook, um pedido de informações sobre duas pessoas desaparecidas.

De acordo com as autoridades, os desaparecidos são uma mulher e uma criança: Joana Raquel Rodrigues Correia Freitas, de 22 anos, e João Gonçalo Freitas Gouveia, de dois anos, ambos residentes no Sítio da Igreja, na Freguesia de Água de Pena.

O DN tentou obter informações adicionais junto das autoridades, mas até ao momento não foram fornecidos mais detalhes, nomeadamente se existe relação de parentesco entre ambos os desaparecidos e quando foram vistos pela última vez.

Segundo a nota da Proteção Civil, Joana Freitas tem 1,58 metros de altura, pele de cor clara e cabelo preto comprido e liso. Já a criança, João Gouveia, tem 70 centímetros, olhos castanhos e cabelo loiro, liso. As autoridades pedem que quem tenha informação sobre os desaparecidos entre em contacto com as entidades competentes através do 112 ou do 291 965 574, contacto da esquadra da PSP de Machico.