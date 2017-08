Pub

Mulher de 43 anos agrediu o marido quando este se encontrava a dormir e depois encenou uma tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa deteve, em Mafra, uma mulher suspeita da tentativa de homicídio do marido, de simulação de crime e de posse de arma proibida, indicou hoje a PJ em comunicado.

Na nota, a PJ revelou que os factos ocorreram na madrugada de quarta-feira, "na sequência de um desentendimento conjugal" após o qual a mulher, de 43 anos, terá agredido o marido, "quando se encontrava a dormir, com uma arma branca, deixando-o gravemente ferido".

Para tentar ludibriar as autoridades policiais, a mulher "encenou circunstâncias sugestivas da ocorrência de uma tentativa de homicídio do seu cônjuge, levada supostamente a efeito por terceiros, desconhecidos, que teriam entrado na sua residência e abandonando a mesma sem que tivessem sido observados pelas pessoas que se encontravam no seu interior", divulgou ainda a PJ.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A recolha de prova permitiu, no entanto, à PJ "retirar qualquer credibilidade aquela versão", acabando a mulher por ser identificada e detida como presumível autora da tentativa de homicídio.

A vítima, um homem de 46 anos, "encontra-se internada e não corre perigo de vida apesar da gravidade dos ferimentos" e a detida vai ser presente a tribunal para aplicação de medidas de coação, refere a mesma nota.