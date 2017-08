Pub

A mulher está desaparecida há mais de 24 horas

Uma mulher de 79 anos desapareceu na sexta-feira de um lar em Lordemão, concelho de Coimbra, e está a ser procurada pelas autoridades, disse hoje uma neta da idosa à agência Lusa.

Uma fonte da PSP de Coimbra confirmou à Lusa o desaparecimento, tal como uma fonte dos Bombeiros Sapadores da cidade, entidade que "foi informada" da situação, não tendo sido solicitada a sua participação nas buscas.

A familiar da idosa, Inês Silva, disse que a avó tem problemas de saúde e estava naquele lar desde quinta-feira à tarde. "Na sexta-feira, após o almoço, a minha avó apanhou um portão aberto e saiu", disse a neta.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

As buscas começaram na sexta-feira e prosseguiram hoje, com equipas cinotécnicas da PSP, vindas de Lisboa e Porto, além de um carro patrulha desta polícia com três elementos.

"Foram acionados todos os meios possíveis", disse a fonte da PSP, indicando que a GNR e a Polícia Judiciária também estão alertadas.