Mulher com cerca de 60 anos foi atropelada por um veículo pesado

Uma mulher com cerca de 60 anos morreu hoje atropelada por um veículo pesado junto ao supermercado E.Leclerc, no Seixal, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu às 15:48, no interior do parque de estacionamento do supermercado.

Para o local foram mobilizados vários elementos da PSP e dos Bombeiros da Amora, além de uma equipa de emergência médica do Hospital Garcia de Orta, em Almada, que confirmou o óbito.