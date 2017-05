Pub

Crime ocorreu em Portimão no fim de semana. Mulher ficou com queimaduras em cerca de 60% do corpo

A vítima, adianta o jornal Correio da Manhã, foi regada com ácido quando andava na via pública em Alvor, Portimão, na noite de sábado. Terá sido um ex-namorado o alegado autor do crime que provocou queimaduras em cerca de 60% do corpo da jovem de 29 anos e que obrigou a que fosse transferida para o hospital de S. José, em Lisboa, para a unidade de queimados.

O mesmo jornal refere que a mulher, de origem britânica, foi assistida em primeiro lugar pelos Bombeiros Voluntários de Portimão e que a Polícia Judiciária (PJ) já tomou conta da ocorrência, estando a efetuar contactos para esclarecer o eventual envolvimento de um ex-namorado da vítima no ataque.