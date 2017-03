Pub

Crime de poluição foi arquivado. Na Maia foram detetados dois novos casos

O Ministério Público anunciou ontem ter acusado sete pessoas e duas empresas no caso do surto da legionela no concelho de Vila Franca de Xira em 2014, que matou 12 pessoas e infetou mais de 300 pessoas. Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, os sete arguidos foram acusados dos crimes de infração de regras de construção (conservação) e ofensas à integridade física por negligência, e as duas sociedades pelos crimes de infração de regras de construção.

As sociedades em causa são uma fábrica de adubos em Alverca do Ribatejo e a empresa responsável pelo tratamento da água existente nos circuitos de arrefecimento utilizados pela primeira, que incluem torres de arrefecimento. O Ministério Público adiantou que foi arquivado parcialmente o inquérito quanto à eventual verificação de um crime de poluição, por não se mostrarem preenchidos alguns dos respetivos elementos típicos.

A investigação, que o MP considera de "excecional complexidade técnica e científica", teve por objeto o designado surto de legionela, ocorrido entre os meses de outubro e dezembro de 2014, na região de Vila Franca de Xira e concelhos limítrofes, respetiva origem, desenvolvimento e consequências, das quais se destacam um número significativo de pessoas infetadas pela chamada doença dos legionários. De acordo com os indícios recolhidos, ficou "suficientemente provado" a relação entre a estirpe ST1905 da bactéria legionella pneumophila sg1, detetada nas amostras ambientais (água do 8º circuito de arrefecimento da fábrica de adubos), e a detetada nas amostras clínicas recolhidas em 73 pessoas.

Dois novos casos na Maia

Entretanto, dois novos casos de legionela foram ontem notificados na Maia, elevando para quatro o número de pessoas comprovadamente infetadas no concelho da Maia, anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado. Os dois casos estão internados (um no Centro Hospitalar de São João e outro no Centro Hospitalar do Porto - Hospital de Santo António) e ambos estão "em estado clínico considerado estável". As duas pessoas, diz-se no comunicado, poderão ter contraído a infeção antes da conclusão dos trabalhos de descontaminação das torres de arrefecimento da empresa em causa.

A DGS lembrou no documento que as torres de arrefecimento da fábrica estão tratadas e sem contaminação, e diz que se mantém "o nível de alerta para a população em geral" deste concelho limítrofe do Porto.