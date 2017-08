Pub

Ativistas que reclamam o fim das touradas em Viana do Castelo estão a convocar uma manifestação para domingo, na Meadela, próximo do local onde está prevista um evento daquele tipo, disse hoje à Lusa a porta-voz do grupo.

Segundo Ana Macedo, o protesto "pacífico" está a ser convocado através das redes sociais, na sequência do anúncio, na sexta-feira, pelo movimento "Vianenses pela Liberdade", do pedido de licenciamento de instalação de uma praça de toiros amovível para a realização de uma tourada no domingo, às 17:00, no último dia das festas da Senhora da Agonia.

"Eles querem voltar. Nós não vamos deixar. Junta-te a nós", lê-se na publicação do movimento cívico antitouradas.

Ana Macedo lamentou que o grupo de aficionados tenha decidido dedicar "à mulher de Viana", o espetáculo tauromáquico anunciado para o próximo domingo.

"Lamentamos que tenham dedicado uma coisa destas às mulheres de Viana. É ofensivo porque as mulheres de Viana são inteligentes e humanistas e nada querem ter nada a ver com este tipo de coisa. Tudo faremos para que a manifestação seja muito participada, para, de forma pacífica, dizermos 'não' a um espetáculo que nos querem impor", sustentou a porta-voz dos defensores dos direitos dos animais.

Na sexta-feira, em declarações à agência Lusa, o porta-voz do movimento de aficionados que organiza a corrida de touros, José Carlos Durães, adiantou que "o pedido de licenciamento deu entrada na Câmara de Viana do Castelo no dia 19 de julho".

"No período da audiência prévia, a Câmara solicitou documentação adicional. No passado dia 07 de agosto enviámos os documentos pedidos, nomeadamente, a área de estacionamento de viaturas e a planta do local da tourada e estamos a aguardar uma decisão. Este ano, a Câmara não vai ter como impedir a corrida de touros. Estou a trabalhar no processo de licenciamento desde fevereiro", afirmou.

Na altura, contactada pela Lusa, fonte autárquica informou que "o pedido de licenciamento está a ser apreciado".

A tourada está anunciada para as 17:00 de 20 de agosto, dia dedicado a Nossa Senhora da Agonia e em que se realiza um dos eventos marcantes da romaria, a procissão ao mar, em honra da padroeira dos pescadores.

De acordo com José Carlos Durães, o terreno onde irá decorrer o espetáculo "tem uma área de 29 mil metros quadrados".

"Tem condições para acolher uma praça amovível e ainda fica com 581 lugares de estacionamento", especificou.

O movimento "Vianenses pela Liberdade" foi criado em 2009, depois de a câmara local ter aprovado, por proposta da maioria socialista, uma declaração afirmando Viana como "antitouradas", prevendo não autorizar qualquer evento deste género em terrenos públicos ou privados desde que tal dependesse de decisão do município.

O porta-voz do grupo de aficionados que organiza o espetáculo tauromáquico, "dedicado à mulher vianense", revelou que o cartel integra os nomes de Ana Baptista, Sónia Matias, Soraia Costa e da espanhola Rossia Rogante.

Os grupos de forcados do Montijo e Arronches vão lidar os touros da ganadaria de João Dias Coutinho.

O preço dos bilhetes é de 20 euros e estarão à venda no local da corrida.

Em 2012, para contrariar aquela decisão camarária, a Federação Portuguesa das Associações Taurinas "Prótoiro" realizou em agosto uma tourada no concelho, a primeira depois da aprovação daquela declaração municipal, corrida que se repetiu em 2013.

Em 2014, já com organização do movimento "Vianenses pela Liberdade", a corrida inicialmente prevista para 24 de agosto foi adiada para 07 de setembro "devido a problemas administrativos criados pela Câmara de Viana do Castelo".

Entre 2012 e 2015 as touradas decorreram em Viana do Castelo porque o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou as providências cautelares apresentadas pelos movimentos de aficionados, para suspender os indeferimentos municipais.