Um motociclista de 43 anos morreu na manhã de hoje na sequência de uma colisão frontal com um ligeiro de mercadorias, em Astromil, Paredes, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para a corporação dos Bombeiros de Baltar foi dado às 07:30.

Segundo o comandante daquela corporação, Delfim Cruz, a colisão ocorreu numa estrada municipal.

A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Baltar e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

O óbito foi declarado no local pela equipa da VMER.

A GNR tomou conta da ocorrência.