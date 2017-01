Pub

Carlos Abreu tinha 68 anos. Foi vítima de cancro

O antigo presidente da Região de Turismo do Ribatejo e fundador do Festival Nacional de Gastronomia, Carlos Abreu, morreu hoje no Hospital de Santarém, vítima de cancro, confirmou à Lusa fonte do PS.

Carlos Abreu, 68 anos, licenciado em Economia, militante do Partido Socialista, foi vereador da Câmara Municipal de Santarém sob a presidência de Ladislau Teles Botas (1977 a 1992), com responsabilidades nas áreas dos serviços municipalizados e do turismo.

Rui Barreiro, presidente da concelhia socialista de Santarém, disse à Lusa que lamenta a "partida de um homem que nunca fugiu à polémica" e que "fez sempre o possível para dignificar Santarém e as suas tradições", devendo-lhe a cidade a projeção dada pela realização do Festival Nacional de Gastronomia.

Carlos Abreu, que liderou a Região de Turismo do Ribatejo (entretanto extinta), foi o principal promotor do Festival Nacional de Gastronomia, a que presidiu de 1981 a 2008.

Os vereadores do PS na Câmara de Santarém vão sugerir na reunião do executivo agendada para hoje que o velório possa decorrer nos Paços do Concelho, considerando Rui Barreiro ser de "elementar justiça que a figura de Carlos Abreu seja devidamente evocada".