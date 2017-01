Pub

Era conhecido como Zé das Medalhas

Francisco Canas, arguido dos processos Monte Branco e Homeland, morreu hoje, avança a SIC Notícias.

Conhecido como Zé das Medalhas - tinha uma loja na baixa de Lisboa que vendia medalhas e moedas -, Francisco Canas tinha sido condenado, no ano passado pelo Tribunal da Relação, a três anos de prisão, pela prática de um crime de branqueamento de capitais, menos um ano do que os quatro de pena de prisão efetiva a que fora condenado em primeira instância, em 2014, no âmbito do processo Homeland, que também envolvia Duarte Lima.

Francisco Canas era o principal arguido do processo Monte Branco, relacionado com branqueamento de capitais e fraude fiscal. A sua loja, a Montenegro Chaves, terá servido de porta de saída a muitos milhões de euros que desapareciam sem deixar rasto.