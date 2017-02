Pub

Objetivo é que espaço possa ser usado por quem passeia na zona. Projeto foi entregue à câmara que diz estar à espera de um parecer sobre a preservação das árvores

Milene Andrade aproveita a pausa da hora do almoço para se sentar num dos bancos do jardim Alfredo Keil, na Praça da Alegria. Porque o tempo está incerto - ora chove, ora está sol - não teve grande dificuldade em encontrar lugar, mas nos outros dias do ano "é muito difícil". "Quem trabalha ou mora aqui anda sempre à procura de um banquinho para se sentar e aproveitar o sol. Mas fazem falta umas esplanadas para se poder estar mais confortável", aponta.

As obras para dar mais espaço pedonal à praça só vão arrancar no próximo mandato - apesar de terem integrado o plano de obras que terminava em 2016 - e, entretanto, arrisca-se a ficar ainda com menos espaço. Em causa está a construção de acessos a garagens nos três prédios que estão em obras. As três empresas pediram há um ano e meio à autarquia para mudar o projeto e construírem um acesso partilhado aos estacionamentos no subsolo, o que libertava espaço para esplanadas e lojas no rés-do-chão. A Câmara Municipal de Lisboa explica ao DN que está à espera de um parecer vinculativo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) em relação à proteção das árvores classificadas que estão no jardim. A iniciativa Os Amigos da Praça da Alegria e Parque Mayer diz que este problema está ultrapassado (ver texto secundário). Com o tempo a esgotar-se para viabilizar a alternativa - restam quatro meses para se poder fazer o acesso, dizem os promotores -, ontem foi enviada ao presidente da câmara, Fernando Medina, uma carta, à qual se juntou uma petição com 955 assinaturas, recolhidas na semana passada.

Quem se associou a esta petição foi Cláudia Oliveira que há dois anos abriu o bar e restaurante Brooklyn. "Na altura, um arquiteto da câmara disse-nos que havia um projeto para a praça que ia cortar uma parte ao trânsito e iria haver lugar para esplanadas", indica. A comerciante defende que se pense o local de forma "a que seja funcional". "Até podem passar carros, mas tem de haver espaço para as pessoas. Neste momento, a praça foi engolida pelos carros", queixa-se. Cláudia gostava que o local "voltasse a fazer jus ao nome".

Para um outro trabalhador ali na praça, que preferiu não ser identificado, o trânsito aumentou desde que o houve alterações de circulação na Avenida da Liberdade. "Agora as pessoas para mudarem de sentido têm que vir dar a volta. Há quem já se queixe do barulho."

O espaço do jardim está contornado pelos carros que aqui estacionam. A estes juntam-se os camiões das obras. As lojas fechadas e o pouco movimento pedonal ajudam a pintar um quadro que não é muito favorável para a Praça da Alegria. Os sinais de esperança para quem aqui vive e trabalha podem ser as alterações aos estacionamentos que câmara tem de aprovar e as obras que devem começar depois das eleições autárquicas, no final do ano.

Os assinantes e promotores da petição esperam com este movimento "comprometer o executivo camarário na definição do início do projeto de revitalização da praça e fazer aprovar a iniciativa para a partilha de circulação e acesso ao estacionamento em subsolo", frisa Catarina Lopes, uma das mentoras da iniciativa e diretora geral da EastBanc em Portugal, uma das empresas que tem prédios em obras na zona.

Por enquanto, a praça "é mais para os carros que para as pessoas", lamenta Milene Andrade. Pouco depois do meio-dia, a jovem divide o jardim com um casal de namorados e os trabalhadores das obras. De resto são poucas as pessoas que aqui se sentam e aproveitam o jardim. "Não há muito para a aproveitar. Nem um parque infantil há", lamenta.