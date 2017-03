Pub

CCB será palco de desfiles, numa reivindicação de proximidade às artes

Arranca dia 10 no CCB a semana de moda da capital, com a ModaLisboa a abandonar o Patio da Galé e a rumar à zona ocidental da cidade. Parece que a apresentação cinematográfica de Nuno Gama deu frutos e a organização estendeu esta colaboração com o espaço - que já albergou o Museu do Design e da Moda. Desta vez, o tema é boundless, reivindicação de liberdade, de uma existência sem amarras.

Se os desfiles começam amanhã, já hoje têm lugar as fast-talks, miniconferências com portentos da moda a apresentarem a sua visão do setor - incluindo Brigitte Stepputtis, diretora de alta-costura de Vivienne Westwood, Carry Somers, fundadora da Fashion Revolution, e Lara Vidreiro, cofundadora da Chic by Choice. O debate, que arranca às 18.00, vai decorrer em torno do processo de produção e do consumo massificado da moda, das causas dos desequilíbrios ambientais, das questões sociais que a indústria encerra e, em alguns casos, amplifica.

As interrogações continuarão amanhã, com o Sangue Novo, em que se mostram as coleções de jovens criadores. Os trabalhos dos oito escolhidos fazem prever o pendor concetual das coleções, como em Noise, de Alexandre Pereira, e Change, de Carolina Machado, e são exemplo do interesse da organização no design de moda intelectual.

A importância das novas marcas de autor é outra dimensão do primeiro dia. Da Plataforma LAB, que se apresenta logo a seguir, têm saído nomes de relevo. David Ferreira, que regressa ao LAB, é um potente exemplo do que se pode esperar - da ModaLisboa, partiu para Londres, para frequentar cursos na Saint Martins School e na West Mister, expôs as coleções em Paris, Londres e Nova Iorque e acabou com um reconhecimento internacional inesperado quando a islandesa Björk escolheu uma das suas peças como adereço para um vídeo.

A encerrar o primeiro dia de desfiles estará um valor seguro da moda portuguesa, Ricardo Preto, com uma coleção para o próximo inverno inspirada nos fundadores do movimento artístico Bauhaus.

Além dos desfiles, o CCB vai receber duas exposições de fotografia. A campanha Iconic é mostrada em conjunto pela primeira vez, revelando seis imagens icónicas com que a APICCAPS tem divulgado e reafirmado a indústria do calçado portuguesa, que tem como protagonista a atriz Victoria Guerra. A fotografia é de Frederico Martins e a direção criativa da campanha de Fernando Bastos Pereira. IN-BETWEEN revela uma parte do processo documental desenvolvido nos últimos anos por Arlindo Camacho. O trabalho esteve presente em várias edições da Workstation, refletindo o seu olhar sobre a moda. A ModaLisboa divulga ainda 16 marcas de design português nos espaços exteriores do CCB.