Divulgado programa detalhado da visita do Papa Francisco nos dias 12 e 13 de maio

Nas 23 horas em território português, o Papa Francisco vai saudar os peregrinos, fazer a bênção dos doentes, receber o Presidente da República e o primeiro-ministro e presidir à missa do dia 13 de maio. O programa oficial detalhado da visita de Francisco a Fátima por ocasião do centenário das aparições foi divulgado pelo Vaticano e mostra uma agenda preenchida, apesar de esta não ser uma visita oficial.

O chefe da Igreja Católica - que vem a Portugal na condição de peregrino - chega às 16.20 de dia 12 de maio e parte no dia seguinte, às 15.00. Ainda na Base Aérea de Monte Real, Francisco tem um encontro privado com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo após a cerimónia de boas-vindas. No início da manhã do dia 13, falará meia hora com o primeiro-ministro, António Costa, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, em Fátima, onde fica alojado.

Cumprindo uma tradição iniciada com Paulo VI, o Papa Francisco visita a Capela da Base Aérea, logo na tarde em que chega, partindo em seguida de helicóptero para o Estádio de Fátima, onde aterra pelas 17.35. Daí segue no papamóvel para o Santuário, na Cova da Iria. Às 18.15, Francisco visita a Capela das Aparições, onde faz uma oração, recolhendo depois à Casa de Nossa Senhora do Carmo.

Depois de jantar, em privado, o Papa regressa à Capela das Aparições para a bênção das velas e dirigir uma saudação aos peregrinos. O último ato previsto no dia 12 é a recitação do terço.

No dia seguinte, Francisco conversa com António Costa e segue para a visita à Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde estão os túmulos dos três pastorinhos. Às 10.00 preside à concelebração da missa, durante a qual vai proferir a homilia e dirigir a saudação aos doentes.

O almoço, na Casa de Nossa Senhora do Carmo, está previsto para as 12.30, na companhia dos bispos portugueses. Daqui regressa à Base Aérea de Monte Real e parte para Roma às 15.00.