O Ministério Público vai investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um bebé na quinta-feira numa creche em Arroios, Lisboa, informou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral da República.

"Confirma-se a instauração de um inquérito, com vista a averiguar as circunstâncias em que ocorreu a morte", referiu a PGR numa resposta enviada hoje à agência Lusa.

Na quinta-feira, a Lusa contactou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que informou ter recebido um alerta às 11:38 do centro escolar Dr. Salgueiro de Almeida, em Arroios, envolvendo um bebé de oito meses.

De acordo com fonte oficial do INEM, a morte terá ocorrido na sequência de doença súbita, acrescentando "não terem sido visíveis qualquer tipo de lesões ou traumas".

Um médico do INEM verificou o óbito no local, tendo sido mobilizados para a creche uma viatura médica de emergência e reanimação, uma ambulância e uma moto de emergência do instituto.

A Lusa contactou ainda na quinta-feira o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que avançou, por seu turno, que se deslocou ao local.

A mesma fonte avançou que, "aparentemente, não havia indícios de crime" e que os agentes da PSP removeram o corpo do bebé da creche.