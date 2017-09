Pub

Procuradoria não recebeu qualquer denúncia, apesar de autarcas de Pedrógão, Castanheira e Figueiró terem lançado a suspeita

Os autarcas de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos lançaram publicamente fortes suspeitas de que terão sido desviados donativos das contas bancárias criadas para ajudar vítimas dos incêndios na região mas, até ao final do dia de ontem, nenhum deles tinha formalizado queixa-crime com factos concretos para se abrir uma investigação. "Até ao momento, não foi recebida pelo Ministério Público competente qualquer participação relacionada com a matéria. Sendo certo que o Ministério Público não deixará de investigar todas as situações concretas que cheguem ao seu conhecimento", esclareceu um comunicado da Procuradoria-Geral da República. Os três autarcas iam pedir ao MP para averiguar junto do Banco de Portugal que entidades abriram contas, os montantes e para onde foram canalizados, segundo avançou a edição de ontem do jornal i. Mas o MP só pode abrir inquérito se receber informações com indícios de conduta duvidosa na gestão destes donativos, o que ainda não aconteceu.

O Presidente da República exortou ontem a que "quem de direito esclareça os portugueses"sobre "de onde o dinheiro veio, quem é que o está a gerir, como e quanto", disse, lembrando que existe "uma unidade de missão" a funcionar e que poderia ser essa entidade a fazê-lo.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou ainda que lhe foi explicado a 17 de agosto que "só uma parte do fundo é gerida pelo Estado e outra por outras entidades sociais, por escolha da sociedade civil". Entidades como a União das Misericórdias, a Cáritas ou a Gulbenkian, que têm empenhado verbas recolhidas na reconstrução de casas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O primeiro-ministro António Costa também alertou ontem para o facto de "grande parte dos donativos não ter sido recebida pelo Estado". Em esclarecimentos ao DN, fonte do gabinete do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, adiantou que foi feita uma gestão repartida do Fundo Revita com as outras entidades que receberam donativos, para que não houvesse duplicação de financiamentos à reconstrução. "O Fundo Revita gere dois milhões de euros. Neste momento, estão inventariadas 62 casas para reconstrução", adiantou a mesma fonte. O primeiro-ministro referiu, por sua vez, que 19 dessas habitações "estão recuperadas ou já em recuperação".

A Cáritas Portuguesa informou o DN de que a partir de 28 de julho ficaram cativos 1.3 milhões de euros para a Cárits Coimbra cumprir os compromissos assumidos com o Revita, de reconstrução total de 21 casas e parcial de outras 19. A instituição dispõe de 1.7 milhões de euros para cumprir esse compromisso (a verba cativa de 1.3 milhões e os 478 mil euros angariados pela Cáritas de Coimbra). A instituição esclareceu ainda que quando abriu a conta solidária a designou de "Cáritas com Portugal, abraça vítimas dos incêndios" para que os donativos pudessem ser conduzidos também para as vítimas dos fogos de Mação, Oleiros, Vila de Rei, Vila Velha de Ródão, Abrantes e Gavião.

O Presidente da República pediu um pacto para que os incêndios de Pedrógão ficassem de fora da campanha para as autárquicas de 1 de Outubro. O autarca de Pedrõgão. Valdemar Alves, foi eleito em 2013 pelo PSD e é agora recandidato pelo PS. Fernando Lopes (PS), de Castanheira, já não se pode candidatar. E Jorge Abreu, de Figueiró , volta a ser o candidato do PS.