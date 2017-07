Pub

Despacho de acusação diz que as investidas do médico só pararam quando a mulher disse para ele a largar

O Ministério Público (MP) acusou um médico do Hospital de Oliveira de Azeméis de coação sexual, de que foi vítima uma paciente, segundo o despacho a que a Lusa teve hoje acesso.

Os factos ocorreram em agosto de 2016, durante uma consulta a uma paciente, no gabinete do médico, de 61 anos.

Descrevendo comportamentos que o MP entende configurarem coação sexual, o despacho de acusação acrescenta que as investidas do médico só pararam quando a mulher disse para ele a largar.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Segundo a acusação, o arguido aproveitou a qualidade de médico bem como a circunstância de estar a realizar um exame físico à ofendida, no âmbito do exercício das suas funções e no interior de um hospital, para constranger a ofendida a sofrer a prática de ato sexual de relevo, visando satisfazer os seus impulsos sexuais.

O MP refere ainda que o arguido atuou com "total desconsideração" pela angústia que a vítima apresentava nesse dia, perante a possibilidade de ter doença do foro oncológico e com aproveitamento da relação de confiança estabelecida entre médico e doente.

O crime de coação sexual é punido com uma pena de prisão de um a oito anos.