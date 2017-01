Militar da GNR reformado desaparecido foi encontrado morto

A ribeira do Arade é um afluente do rio Arade, que passa por Silves e desagua junto a Portimão

Vítima teria cerca de 60 anos

O corpo de um militar da GNR reformado que estava desaparecido foi encontrado, na manhã deste sábado, em São Bartolomeu de Messines, em Silves, no Algarve.

O corpo foi recuperado na ribeira do Arade, na zona entre a barragem do Funcho e a barragem de Odelouca, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro disse ao DN.

Os bombeiros e GNR já tinham encontrado um veículo abandonado no local, parcialmente submerso, sem ninguém no interior.

Tudo indica que o homem, de cerca de 60 anos, tinha desaparecido depois de ter tentado atravessar a ribeira do Arade com o jipe. A viatura terá sido arrastada pela corrente cerca de 50 metros, numa altura em que o caudal da ribeira era maior, devido à chuva.

Em atualização