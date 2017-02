Pub

As líchias contém toxinas que inibem a capacidade do corpo de produzir glicose

Durante décadas os médicos numa região do norte da Índia viram morrer milhares de crianças, mais de 100 por ano, devido a uma doença mistério que não conseguiam curar. Agora, cientistas norte-americanos e indianos dizem que as mortes eram causadas por comerem líchias de estômago vazio.

Um estudo publicado na última edição da revista The Lancet indica que as crianças morreram intoxicadas pelas fruta. Os médicos associaram a encefalopatia aguda ao consumo de líchias num surto em Muzaffarpur.

Naquele surto específico, entre maio e julho de 2014, 390 doentes foram admitidos em dois hospitais da região, dos quais 122 morreram. Os investigadores perceberam que a maioria das vítimas eram crianças pobres que tinham comido a fruta caída nos campos.

As líchias contém toxinas que inibem a capacidade do corpo de produzir glicose, o que afetava os níveis no sangue, que já estavam baixos devido ao jejum das últimas horas. Assim, as crianças sofriam convulsões e perdiam a consciência.

A descoberta levou as autoridades de saúde a aconselhar os pais a certificarem-se que os filhos comiam uma refeição à noite e a limitar o número de líchias ingeridas de manhã. Segundo o The New York Times o número de crianças afetadas pela doença desceu para cerca de 50 por ano.